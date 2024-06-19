Ini Identitas Pengemudi Mobil Porsche Tabrak Truk di Jaksel

JAKARTA - Pengemudi sebuah mobil Porsche Cayman berinisial TP (31) yang meninggal dunia setelah menabrak truk besi di Tol Dalam Kota arah timur, tepatnya di KM 5+200 B sebelum GT Kuningan 2 ternyata seorang mahasiswa.

"Menurut KTP, mahasiswa umur 31 tahun," kata Kasi Laka Lantas Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Diella Kartika Artha saat dikonfirmasi, Rabu (19/6/2024).

Insiden kecelakaan itu bermula saat mobil Porsche Cayman yang dikemudikan TP melaju dari arah timur. Diduga pengemudi kurang berhati-hati hingga akhirnya menabrak truk besi yang ada di depannya.

"Akhirnya kendaraan sedan Porsche Cayman NRKB yang dikemudikan TP menabrak body belakang kendaraan Truck Mitsubishi yang dikemudikan RA yang berada di depannya," kata Diella Kartika Artha.

Tak hanya menabrak bagian belakang truk, mobil Porsche Cayman itu juga tersangkut dan sempat terseret hingga kurang lebih 150 meter karena kejadian tak disadari pengemudi truk.

Diella menyebut akibat insiden kecelakaan tersebut pengemudi Porsche Cayman berinisial TP meninggal dunia. Sementara penumpang berinisial JI mengalami trauma dan syok,

"Pengemudi kendaraan sedan Porsche Cayman mengalami luka dan meninggal dunia di TKP," kata Diella.