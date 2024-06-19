Kebakaran Pabrik Garmen di Kota Bogor, 7 Unit Damkar Dikerahkan

BOGOR - Pabrik garmen yang berada di wilayah Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor mengalami kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.39 WIB. Api terlihat sudah membersar dari bagian gedung pabrik tersebut.

"Menurut saksi, awal api terlihat dari bagian depan gedung oleh warga setempat dan sudah membesar," kata Ade dalam keterangannya, Rabu (19/6/2024).