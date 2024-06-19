PKS Ingin Ajukan Cawagub Pendamping Anies, HNW: Kita Pemenang Pileg di Jakarta

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) ingin kader partainya menjadi calon wakil gubernur (cawagub) pendamping Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Meskipun nantinya Anies didukung lintas partai.

"Misalnya beliau dicalonkan juga oleh partai yang lain, sehingga beliau diatasnamakan lintas partai, maka tentu wajarnya PKS mengajukan cawagub dari PKS," kata Hidayat di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).

Menurutnya, keinginan kader PKS menjadi cawaguv Anies hal wajar. Apalagi, kata HNW, PKS menjadi partai pemenang pileg di Jakarta.