Kebakaran Ruang Kelas Sekolah di Jaktim, Api dari Bakar Sampah

JAKARTA - Ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pami Jaya di Jalan Inspeksi Kalimalang, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, mengalami kebakaran. Api diduga berasal dari adanya pembakaran sampah.

Kepala Suku Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Jakarta Timut Gatot Sulaeman mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu (19/6) pukul 11.56 WIB.

"Diduga ada yang bakar sampah (penyebab)," kata Gatot saat dikonfirmasi, Rabu (19/6/2024).

Gatot menjelaskan warga saat itu melihat ada api yang menyala di dalam ruangan kelas. Seketika warga langsung melaporkan peristiwa ke petugas pemadam kebakaran.