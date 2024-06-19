Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 12 Pelajar Terlibat Tawuran Tewaskan Satu Orang di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |17:54 WIB
Polisi Tangkap 12 Pelajar Terlibat Tawuran Tewaskan Satu Orang di Bogor
12 pelajar pelaku tawuran tewaskan satu orang ditangkap. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap 12 pelaku tawuran pelajar di Tanah Sareal, Kota Bogor. Satu orang meninggal dunia dan satu orang luka berat dalam kejadian ini.

"Dari hasil pemeriksaan dan rangkaian penyelidikan, kami telah menetapkan 12 orang di mana 10 di antaranya masih anak di bawah umur dan masih berstatus pelajar di masing-masing sekolah dan dua dewasa masih pelajar tapi berbeda sekolah," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Luthfi Olot Gigantara, Rabu (19/6/2024).

 BACA JUGA:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, rupanya tawuran tersebut sudah direncanakan oleh dua sekolah dari wilayah Kota dan Kabupaten Bogor melalui media sosial. Hingga akhirnya, terdapat dua korban di mana korban berinisial MS meninggal dunia karena luka tusukan di bagian leher dan satu pelajar lain luka berat karena jari tangan nyaris putus.

"Pelaku utama yang melakukan aksi kekerasan terhadap korban meninggal dunia berinisial MG yang masih pelajar kelas 10. Dia mengakui menggunakan celurit sehingga darah dari korban sempat keluar ke teman-teman yang lain," jelasnya.

 BACA JUGA:

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 76C juncto 80 Ayat 3 UU tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara 15 tahun, Pasal 358 KUHP dan UU Darurat Pasal 2 Nomor 12 Tahun 1951 dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement