HOME NEWS MEGAPOLITAN

Santri di Jasinga Bogor Tewas Tenggelam di Kali Cidurian

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |19:03 WIB
Santri di Jasinga Bogor Tewas Tenggelam di Kali Cidurian
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Santri berinisial MDA (14), tewas usai tenggelam di Kali Cidurian, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Jasad korban sudah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarganya.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.30 WIB. Awalnya, korban bersama tiga orang temannya berenang di aliran kali tersebut.

"Sempat ditegur warga yang sedang mancing," kata Adam dalam keterangannya, Rabu (19/6/2024).

Tak lama, keempat santri itu tenggelam di Kali Cidurian. Dua orang dan berhasil berenang ke tepian dan orang lainnya berhasil diselamatkan oleh warga.

