Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sindikat Produksi Upal di Jakbar Sewa Vila di Sukabumi untuk Cetak Uang

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |19:29 WIB
Sindikat Produksi Upal di Jakbar Sewa Vila di Sukabumi untuk Cetak Uang
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus produksi dan peredaran uang palsu di kawasan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Komplotan pelaku uang palsu itu menyewa villa di Sukabumi, Jawa Barat untuk mencetak uang palsu tersebut.

"Villa tersebut disewa oleh para pelaku untuk jangka waktu 6 bulan yang bisa diperpanjang sampai 1 tahun," ucap Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Hadi Kristanto kepada wartawan, Rabu (19/6/2024).

Dia menyebut, komplotan tersebut baru menyewa villa di Sukabumi selama satu bulan. Sebelumnya, para pelaku uang palsu ini beraksi di daerah Gunung Putri.

"Kurang lebih baru 1 bulan di Sukabumi. Sebelumnya di Gunung Putri sudah habis masa kontrakanya," bebernya.

Dari vila tersebut, Hadi menambahkan, pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk memproduksi uang palsu.

"Penyidik juga berangkat ke Sukabumi untuk menyita mesin pembuat uang palsu, letaknya di Vila wilayah Sukaraja Sukabumi," terang Hadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192496//polda_metro_jaya-Y2oy_large.jpg
Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Lonjakan Arus Balik Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192175//kapolda_metro_jaya_irjen_pol_asep_edi_suheri-ajxc_large.jpg
Libur Nataru, Polda Metro Siagakan 151 Personel di Ragunan Demi Keamanan Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191821//polisi-pn36_large.jpg
Hari Natal, Polisi Jaga Objek Wisata hingga Gelar Patroli Skala Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191734//kabid_humas_polda_metro_jaya-q3pA_large.jpg
Polda Metro Imbau Warga Tak Nyalakan Kembang Api saat Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191688//polda_metro_sterilisasi_gereja_jelang_natal-PlwE_large.jpg
Jelang Natal, Polda Metro Kerahkan Jibom hingga Anjing K9 Sterilisasi Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191677//polda_metro_bongkar_pengoplosan_elpiji-EsAI_large.jpg
Polda Metro Bongkar Pengoplosan Elpiji, 3 Orang Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement