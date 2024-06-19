Sindikat Produksi Upal di Jakbar Sewa Vila di Sukabumi untuk Cetak Uang

JAKARTA - Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus produksi dan peredaran uang palsu di kawasan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Komplotan pelaku uang palsu itu menyewa villa di Sukabumi, Jawa Barat untuk mencetak uang palsu tersebut.

"Villa tersebut disewa oleh para pelaku untuk jangka waktu 6 bulan yang bisa diperpanjang sampai 1 tahun," ucap Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Hadi Kristanto kepada wartawan, Rabu (19/6/2024).

BACA JUGA: Polisi Tangkap Pengedar Uang Palsu Rp22 Miliar di Kantor Akuntan Publik Wilayah Jakbar

Dia menyebut, komplotan tersebut baru menyewa villa di Sukabumi selama satu bulan. Sebelumnya, para pelaku uang palsu ini beraksi di daerah Gunung Putri.

"Kurang lebih baru 1 bulan di Sukabumi. Sebelumnya di Gunung Putri sudah habis masa kontrakanya," bebernya.

Dari vila tersebut, Hadi menambahkan, pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk memproduksi uang palsu.

"Penyidik juga berangkat ke Sukabumi untuk menyita mesin pembuat uang palsu, letaknya di Vila wilayah Sukaraja Sukabumi," terang Hadi.