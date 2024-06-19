Dua Motor Kecelakaan di Ciawi Bogor, Satu Orang Tewas

BOGOR - Dua motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Puncak-Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Satu orang tewas dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB sore tadi. Awalnya, motor F 2627 FHO bergerak melaju dari arah Ciawi menuju Sukabumi.

"Di TKP bergerak terlalu ke kanan jalan," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Rabu (19/6/2024).

Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan datang motor F 2201 FEJ. Kecelakaan antara kedua motor tersebut tidak dapat terhindarkan.