HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Motor Kecelakaan di Ciawi Bogor, Satu Orang Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |20:11 WIB
Dua Motor Kecelakaan di Ciawi Bogor, Satu Orang Tewas
Illustrasi (foto: freepick)
BOGOR - Dua motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Puncak-Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Satu orang tewas dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB sore tadi. Awalnya, motor F 2627 FHO bergerak melaju dari arah Ciawi menuju Sukabumi.

"Di TKP bergerak terlalu ke kanan jalan," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Rabu (19/6/2024).

Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan datang motor F 2201 FEJ. Kecelakaan antara kedua motor tersebut tidak dapat terhindarkan.

Telusuri berita news lainnya
