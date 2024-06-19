Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditemukan Mengambang, Jasad Bayi Perempuan Tanpa Identitas Bikin Geger Warga Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |20:49 WIB
Ilustrasi (Foto: Okezone)
Ilustrasi (Foto: Okezone)
DEPOK - Jasad bayi berjenis kelamin perempuan tanpa identitas membuat geger warga Komplek RRI RT 2/2, Cisalak, Sukmajaya, Kota Depok pada Rabu (19/6/2024) sore. Diketahui jasad bayi tanpa dosa itu ditemukan mengambang di aliran Kali Baru.

"Seorang bayi perempuan belum diketahui identitasnya diduga dibuang. (Pelaku) dalam penyelidikan," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi.

Margiyono menjelaskan, kronologi berawal dari informasi dari warga sekitar ada temuan mayat bayi yang mengambang di tempat kejadian perkara (TKP). Selanjutnya dilakukan pengecekan dan ternyata benar dan menghubungi Tim Identifikasi dari Polres Metro Depok.

"Menurut saksi dia melihat ke arah kali dari rumahnya ketika ingin mandi dan melihat dari jendela bahwa itu mayat bayi atau bukan dan saksi memanggil istrinya untuk memastikan menurut istri bahwa itu Pampers lalu saksi memastikan lagi dengan menggunakan kamera zoom ternyata benar bahwa yang mengambang di TKP adalah diduga mayat bayi," ujarnya.

Lebih lanjut, Margiyono menyebut jasad bayi perempuan itu dievakuasi dan dilakukan identifikasi lebih lanjut di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur.

"Mayat bayi perempuan yang tidak ada identitasnya tersebut dievakuasi dan diidentifikasi oleh Identifikasi Polres Metro Depok lalu di bawa ke RS Polri Sukanto Kramatjati guna keperluan visum. Untuk tanda-tanda kematian belum dapat disimpulkan," ungkapnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
