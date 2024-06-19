Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Kebakaran, Pilar: Redkar Tangsel Harus Aktif Edukasi Masyarakat

Hambali , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |22:36 WIB
Cegah Kebakaran, Pilar: Redkar Tangsel Harus Aktif Edukasi Masyarakat
Pemadam kebakaran Tangsel (Foto: Ist)
TANGSEL - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan menginstruksikan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) untuk aktif memberikan edukasi mengenai pencegahan dan mengurangi risiko terjadinya kebakaran.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan dan pembinaan kepada Redkar se-Tangsel, di wilayah Setu.

"Karena Redkar ini perpanjangan tangan dari Damkar, jadi harus aktif memberikan edukasi pencegahan dan risiko kebakaran. Apalagi, mereka lebih dekat dan menyentuh masyarakat," ucapnya, Rabu (19/6/2024).

Tugas tersebut, kata Pilar, harus dilakukan secara konsisten dan bersinergi bersama dengan Damkar dan stakeholder lainnya, agar kejadian-kejadian kebakaran dapat dicegah maupun dapat ditekan secara risiko. 

Pentingnya tugas Redkar tersebut, Pemerintah Kota Tangsel memberikan kepeduliannya, dengan memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh anggota Redkar.

"Saat ini, kita berikan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh anggota Redkar. Mereka bersama RT dan RW supaya potensi kebakaran itu bisa diantisipasi sejak dini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Ahmad Dohiri menjelaskan seluruh anggota yang tergabung dalam Redkar telah diberikan pelatihan khusus.

"Tak hanya pelatihan penanggulangan kebakaran, juga diberikan pelatihan cara menangkap ular dan sebagainya. Semuanya itu sudah kita ajari," ujarnya.


Telusuri berita news lainnya
