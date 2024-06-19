Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Peluang Duet dengan RK di Pilgub Jakarta, Anies: Mengalir Saja, Tunggu Waktunya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |22:52 WIB
Soal Peluang Duet dengan RK di Pilgub Jakarta, Anies: Mengalir Saja, Tunggu Waktunya
Anies Baswedan (Foto: M Refi Sandi)
JAKARTA - Sejumlah nama digadang-gadang akan mendampingi Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) DKI Jakarta dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Menurutnya, seluruh proses penjajakan hingga komunikasi politik dengan partai yang akan mengusung tengah berjalan dan mengalir saja.

Diketahui, nama Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil alias Kang Emil; Ketum PSI, Kaesang Pangarep hingga Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi masuk dalam bursa Bacawagub dari Anies sebagai petahana.

"Semua prosesnya masih berjalan, mengalir saja. Pokoknya kita lihat nanti saja prosesnya (soal duet dengan Prasetyo). (Soal duet dengan Ridwan Kamil) pokoknya itu prosesnya ngalir aja, tunggu waktunya," kata Anies kepada wartawan di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).

Anies lebih mengedepankan masalah kesejahteraan warga Jakarta bukan soal pasangan maju di Pilgub nanti. 

"Bagi kami isu paling utama adalah tentang kesejahteraan warga Jakarta. Bukan tentang siapa yang akan menjadi pasangan, bukan soal itu, dan itu prosesnya masih panjang. Mengalir saja," ujarnya.

