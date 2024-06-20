Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pembagian Wilayah Kerajaan Mataram Semasa Panembahan Senopati Bertahta

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |05:20 WIB
Pembagian Wilayah Kerajaan Mataram Semasa Panembahan Senopati Bertahta
A
A
A

Kerajaan Mataram menjadi kerajaan berdikari ketika dipimpin oleh Panembahan. Kerajaan ini awalnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang di bawah pimpinan Sultan Hadiwijaya atau yang dikenal dengan Jaka Tingkir.

Prosesi penobatan Panembahan Senopati sebagai raja dilakukan usai Kerajaan Pajang tamat. Ketiadaan penerus raja pasca meninggalnya Pangeran Benawa mengakhiri riwayat hidup Kerajaan Pajang. Senopati mentahbiskan dirinya sebagai raja dengan gelar panembahan, yang konon agar menghindari dualisme 'sultan' di tanah Jawa, usai Sultan Hadiwijaya mangkat.

Pada sejarahnya, Kerajaan Mataram ini sudah didirikan sejak abad ke-16, namun baru menjadi sebuah negara berdaulat di abad ke-17, yang dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pamanahan, atau disebut Wangsa Mataram, dikutip dari buku "Tuah Bumi Mataram : Dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II".

Setelah berdiri sebagai Kerajaan, sebagaimana siklus kerajaan-kerajaan yang lain di dunia, Mataram secara bertahap mencapai puncak kejayaannya. Di masa kejayaannya ini Kesultanan Mataram pernah menyatukan pulau Jawa, kecuali wilayah Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon, dan sekitarnya, termasuk pulau Madura.

Bukan hanya itu, kerajaan ini juga pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah semakin berkuasanya firma dagang asing itu, namun ironisnya di kemudian hari Mataram menerima bantuan VOC pada masa akhir menjelang keruntuhannya (1680 M).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162110//kerajaan-sgF6_large.jpg
Ambisi Megah Sultan Amangkurat I, Kisah Pembangunan Istana Plered
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157319//untung_suropati-qQfs_large.jpg
Kisah Untung Suropati Dibuang Mataram Usai Habisi Nyawa Kapten VOC Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900//kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152033//candi_plaosan_lor-DWJt_large.jpg
Candi Plaosan, Warisan Mataram Bukti Romantisnya Suami Istri Beda Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150749//asal_usul_kalender_jawa_digunakan_saat_sultan_agung_berkuasa_di_mataram-gByl_large.jpg
Asal Usul Kalender Jawa, Digunakan saat Sultan Agung Berkuasa di Mataram 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150706//temuan_tulang_belulang_pada_struktur_bangunan_diduga_era_mpu_sindok-rx96_large.jpg
Temuan Tulang Belulang pada Struktur Bangunan Diduga Era Mpu Sindok di Malang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement