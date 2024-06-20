Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Banjir Rob Akibat Fase Bulan Purnama Berpotensi Terjadi di Wilayah Pesisir Indonesia hingga 30 Juni

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |05:36 WIB
BMKG: Banjir Rob Akibat Fase Bulan Purnama Berpotensi Terjadi di Wilayah Pesisir Indonesia hingga 30 Juni
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob yang akan terjadi di sejumlah perairan Indonesia periode 20 hingga 30 Juni 2024.

BMKG mengatakan hal ini diakibatkan adanya fenomena Fase Bulan Purnama pada tanggal 22 Juni 2024 berpotensi meningkatkan pasang air laut maksimum.

“Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia diantaranya di Pesisir Sumatra Utara, Pesisir Sumatra Barat, Pesisir Banten, Pesisir Jawa Tengah, Pesisir Jawa Timur, dan Pesisir Ambon,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Kamis (20/6/2024).

Sementara itu, BMKG mengungkapkan potensi banjir rob ini berbeda waktu (hari dan jam) di tiap wilayah, yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

“Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca dari BMKG,” imbaunya.

Berikut ini daftar wilayah pesisir Indonesia yang berpotensi banjir rob periode 20 hingga 30 Juni 2024:

