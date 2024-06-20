Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDI Perjuangan Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilgub Jabar

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |05:52 WIB
PDI Perjuangan Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilgub Jabar
A
A
A

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan membuka peluang untuk mengusung mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai calon Gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) 2024.

“Ada statement Bu Susi beliau apabila diminta masyarakat, beliau akan siap. Sehingga PDIP akan dalami itu, apakah Bu Susi siap untuk kita usung,” ungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Ono pun mengatakan pihaknya juga menjalin komunikasi dengan partai-partai lain untuk melihat potensi dari kesiapan Susi sebagai kandidat di Pilgub Jabar. “Kita juga bisa mendorong partai-partai lain untuk bisa eksplor lebih jauh kesiapan dari Bu Susi tersebut. Menurut saya ya cukup menarik figur Susi Pudjiastuti.”

Lebih lanjut, Ono mengatakan dia berencana melakukan pertemuan dengan Susi di Pangandaran dalam waktu dekat. “Saya jujur belum, baca dari media online soal Bu Susi menyampaikan kesiapannya. Insya Allah saya akan berkunjung langsung untuk bertemu Bu Susi sekalian liburan ke Pangandaran.”

Pada kesempatan itu, Ono pun mengungkapkan potensi PDI Perjuangan mengusung mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar. Bahkan, dia mengaku telah bertemu dengan Gerindra yang juga sedang melirik Dedi Mulyadi maju menjadi orang nomor satu di Jabar itu.

“Bisa. Kita udh ketemu Gerindra, saya pun sudah ketemu Kang Demul. Jadi Sangat bisa. Tapi Tentunya pun kita saat ini melakukan analisa terhadap figur lain di Jabar yang punya potensi untuk kita majukan, misalnya kita lihat Nasdem usung Ilham Habibie,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
