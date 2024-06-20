SYL ke Papua, Kementan Beli Rompi Anti Peluru

JAKARTA - Eks Direktur Alat dan Mesin Kementerian Pertanian (Kementan), Muhammad Hatta menyatakan dirinya pernah membeli rompi anti peluru untuk mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Rompi tersebut disiapkan untuk kunjungan SYL ke Papua.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi mahkota dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa SYL dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono.

Terungkapnya pembelian rompi ini bermua ketika Jaksa KPK, Meyer Simanjuntak menanyakan Hatta soal Karina. Usut punya usut, Karina merupakan staf Biro Umum yang menyerahkan ke Hatta uang untuk pembelian rompi.

"Pernahkah saksi menerima uang baik tunai maupun transferan, kemarin Karina sudah dijelaskan ada buktinya semua ya, dari Karina?," tanya Meyer di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/6/2024).

"Dari Karina seingat saya pernah sekali terkait dengan pembayaran rompi anti peluru," jawab Saksi.

"Rompi anti peluru, untuk siapa ini rompi anti pelurunya?," cecar Jaksa.

"Untuk menteri," jawab Saksi.

"Nilainya berapa?," tanya Jaksa lagi.

"Itu kalau nggak salah seingat saya Rp50 juta," timpal Saksi.