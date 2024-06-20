Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Danlanud Sultan Hasanuddin Akan Tindak Tegas Prajurit Terlibat Judi Online, Sanksinya Bisa Dipecat!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |07:08 WIB
Danlanud Sultan Hasanuddin Akan Tindak Tegas Prajurit Terlibat Judi Online, Sanksinya Bisa Dipecat!
A
A
A

MAKASSAR - Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bonang Bayuaji G, S.E., M.M., CHRMP., menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap prajuritnya yang terbukti terlibat dalam kegiatan judi online. Hal tersebut disampaikan saat mengambil Apel Khusus, bertempat di Appron Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (19/6/2024).

Dalam Apel Khusus tersebut, Danlanud Sultan Hasanuddin menjelaskan bahwa judi online adalah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan kode etik dan disiplin militer.

"Tidak ada toleransi bagi prajurit yang melanggar hukum dan merusak citra TNI AU. Setiap anggota yang terbukti terlibat dalam judi online akan dikenakan sanksi berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Sebagai langkah awal, pihak Lanud Sultan Hasanuddin telah memerintakan jajaran Polisi Militer (POM) TNI AU untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi internal kepada para prajurit yang diduga terlibat dan melakukan tindak pidana judi online.

"Saya akan menindak tegas kepada para prajurit yang terlibat dalam judi online dan memberikan hukuman maksimal hingga pemecatan bila terbukti dalam kegiatan judi online,” ungkap Marsma TNI Bonang Bayuaji.

