5 Fakta Cerita Pemain Judi Online, Uang Rp100 Juta Ludes hingga Terperangkap Lingkaran Setan

JAKARTA - Judi online menjadi masalah serius di Tanah Air. Bahkan, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Pembentukan Satgas dilakukan karena telah terjadi lingkaran setan permasalahan yang menjangkiti masyarakat bahkan telah merenggut nyawa.

MNC Portal melakukan wawancara dengan Ray (nama samaran), salah seorang yang aktif menjadi pemain judi online. Bahkan, Ray mengalami kerugian hingga nyaris Rp100 juta.

Berikut fakta-faktanya:

1. Main Judi Sejak Lama

Ray mengikuti judi online telah lama sebelum adanya judi slot. Kala itu, dia mengikuti judi poker. Dia mengetahui judi poker dan mendapatkan link dari temannya yang telah lebih dahulu bermain.

"Di awal gue justru bukan slot tapi gue dulu main poker awal mulanya. Saat itu belum ada judi slot," kata Ray kepada MNC Portal, Selasa (18/6/2024).

BACA JUGA:

2. Uang Rp100 Juta Ludes

Setelah berkali-kali Ray dia terus mengalami kekalahan. Bahkan kekalahan yang dialami Ray tidak tanggung-tanggung mencapai Rp100 juta. Dia mengakui uang di tabungannya sampai habis.

"Gue main terus, kalah tuh habis itu puluhan juta hampir Rp100 juta. Sampa duit habis. Benar-benar habis duit gue," katanya.

3. Sempat Berhenti

Setelah uang habis, Ray masih bermain dan mendapatkan uang keberuntungan Rp30 juta dari judi poker. Dia menduga uang tersebut adalah sistem judi online agar tidak berhenti bermain.

Sadar akan dimanfaatkan sistem judi online, setelah mendapatkan uang keberuntungan Rp30 juta itu, dia berhenti.

BACA JUGA:

"Gue kalah sampai hampir Rp100 juta mungkin biar gue main terus, dikasih Rp30 juta itu," katanya.

"Ya itu setelah dapat jackpot Rp30 juta itu akhirnya gue berhenti. Gue mikir enggak ada menangnya kalau judi," jelasnya.

Dia mengakui menyesal atas perbuatannya. Judi telah membuat harapan yang telah lama dia bangun terbengkalai. Uang sebesar Rp100 juta itu sebenarnya ingin ia gunakan untuk membeli rumah, namun kandas.

"Gue gagal beli rumah. Cuma ada penyesalan doang," sesalnya.