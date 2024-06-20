Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Cerita Pemain Judi Online, Uang Rp100 Juta Ludes hingga Terperangkap Lingkaran Setan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |08:32 WIB
5 Fakta Cerita Pemain Judi <i>Online</i>, Uang Rp100 Juta Ludes hingga Terperangkap Lingkaran Setan
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Judi online menjadi masalah serius di Tanah Air. Bahkan, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Pembentukan Satgas dilakukan karena telah terjadi lingkaran setan permasalahan yang menjangkiti masyarakat bahkan telah merenggut nyawa.

MNC Portal melakukan wawancara dengan Ray (nama samaran), salah seorang yang aktif menjadi pemain judi online. Bahkan, Ray mengalami kerugian hingga nyaris Rp100 juta.

Berikut fakta-faktanya:

1. Main Judi Sejak Lama

Ray mengikuti judi online telah lama sebelum adanya judi slot. Kala itu, dia mengikuti judi poker. Dia mengetahui judi poker dan mendapatkan link dari temannya yang telah lebih dahulu bermain.

"Di awal gue justru bukan slot tapi gue dulu main poker awal mulanya. Saat itu belum ada judi slot," kata Ray kepada MNC Portal, Selasa (18/6/2024).

 BACA JUGA:

2. Uang Rp100 Juta Ludes

Setelah berkali-kali Ray dia terus mengalami kekalahan. Bahkan kekalahan yang dialami Ray tidak tanggung-tanggung mencapai Rp100 juta. Dia mengakui uang di tabungannya sampai habis.

"Gue main terus, kalah tuh habis itu puluhan juta hampir Rp100 juta. Sampa duit habis. Benar-benar habis duit gue," katanya.

3. Sempat Berhenti

Setelah uang habis, Ray masih bermain dan mendapatkan uang keberuntungan Rp30 juta dari judi poker. Dia menduga uang tersebut adalah sistem judi online agar tidak berhenti bermain.

Sadar akan dimanfaatkan sistem judi online, setelah mendapatkan uang keberuntungan Rp30 juta itu, dia berhenti.

 BACA JUGA:

"Gue kalah sampai hampir Rp100 juta mungkin biar gue main terus, dikasih Rp30 juta itu," katanya.

"Ya itu setelah dapat jackpot Rp30 juta itu akhirnya gue berhenti. Gue mikir enggak ada menangnya kalau judi," jelasnya.

Dia mengakui menyesal atas perbuatannya. Judi telah membuat harapan yang telah lama dia bangun terbengkalai. Uang sebesar Rp100 juta itu sebenarnya ingin ia gunakan untuk membeli rumah, namun kandas.

"Gue gagal beli rumah. Cuma ada penyesalan doang," sesalnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184972/penjara-OyhE_large.jpg
48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184162/judi_online-0bpr_large.jpg
Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451/raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306/yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282/judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179759/judi-M67h_large.jpg
Terungkap, Judi Online Sudah Merambah Anak Sekolah Dasar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement