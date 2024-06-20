Polri Ungkap Pihak Tersangka Pembunuhan Vina Sempat Janjikan Uang ke Saksi

JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, ada pihak yang menjanjikan sejumlah uang kepada saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky atau Eki pada 2016 silam.

Sandi tidak memerinci pihak tersebut merupakan keluarga atau kuasa hukum. Yang jelas, oknum itu ada kaitannya dengan para tersangka kasus Vina.

“Di dalam fakta pengadilan itu ada saksi yang didatangin oleh pengacara para pelaku beserta orang tua para pelaku, yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya,” kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Diketahui, terdapat delapan pelaku yang sudah menjalani sidang dan divonis terkait kasus pembunuhan Vina. Sedangkan satu pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu.

Sandi menjelaskan, pihak dari salah satu tersangka ini yang mengiming-imingi uang kepada saksi, agar tidak berbicara jujur di persidangan.

"Bahkan, mohon maaf, itu diming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)