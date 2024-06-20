Kronologi Wanita Tewas Jatuh dari Lantai 3 Gedung Gym karena Terpental dari Treadmil

JAKARTA - Kronologi wanita tewas jatuh dari lantai 3 gedung gym karena terpental dari treadmil. Adapun, seorang wanita berusia 22 tahun tewas di Jalan Paris Dua, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa (18/6/2024) sore.

Wanita berinisial FNA tersebut terjatuh dari jendela ketika sedang berolahraga lari memainkan treadmill. Pengunjung yang ada di lokasi langsung berusaha menolong korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Untan Pontianak.

Adapun kronologi wanita tewas jatuh dari lantai 3 gedung gym karena terpental dari treadmil terekam dari CCTV. Dalam rekaman video itu memperlihatkan seorang wanita dengan posisi telungkup usai jatuh dari lantai tiga di salah satu arena gym.

Saat itu korban yang berinisial FN, warga Kubu Raya pergi bersama adik dan pacarnya ke tempat gym di Jalan Parit Haji Husein II (Paris 2) sekitar pukul 13.00 WIB.

Mereka langsung berolahraga, sang pacar sempat mengajak korban untuk menggunakan alat olahraga lain di lantai 2. Namun korban memilih untuk mencoba treadmill yang berada di lantai 3.

Pada pukul 13.15 WIB, FN menggunakan treadmil,l dan sekitar 13.30 WIB FN jatuh dari treadmill, yang kemudian langsung jatuh dari jendela jatuh ke bawah mengalami kematian.