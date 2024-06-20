Postingan Facebook Pegi Setiawan Hilang, Penyidik Polda Jabar Dilaporkan ke Propram Polri

JAKARTA - Pengacara Pegi Setiawan, Toni RM mendatangi Divisi Propam Polri untuk mengadukan dugaan penghilangan postingan-postingan yang dituliskan Pegi di akun Facebooknya oleh penyidik Polda Jawa Barat. Padahal postingan itu bisa menguatkan alibi kliennya memang berada di Bandung saat malam pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon.

"Kami kuasa hukum Pegi Setiawan baru saja menyerahkan pengaduan mengenai hilangnya postingan-postingan akun Facebook atas nama Pegi Setiawan ke Propam Polri," ujar Toni RM pada wartawan di Mabes Polri, di Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2024).

Menurutnya, ada dua alasan mengapa sampai pihaknya mengajukan aduan ke Propam Polri. Pertama, postingan Pegi Setiawan itu hilang entah kemana, dan kedua berdasarkn keterangan kliennya, penyidik pernah meminta pasword Facebook milik Pegi Setiawan tersebut.

BACA JUGA:

Padahal, kata dia, postingan-postingan tersebut menguntungkan dan menguatkan dalam kasus yang menjerat kliennya itu.

"Kami aanggap akun FB postingan-postingan ini menguatkan alibi Pegi berada di Bandung sementara dihilangkan, maka ini tak fair jika dihilangkan penyidik," tuturnya.

Jika benar sampai postingan-postingan itu dihilangkan penyidik, paparnya, sama halnya penyidik telah mengutak-atik barang bukti yang seharusnya dijaga keutuhannya tersebut. Maka itu, demi adanya kejelasan dan kepastian hukum atas hal itu, tim pengacara Pegi pun membuat aduan ke Propam Polri.

BACA JUGA:

"Laporan itu dugaannya penyalahgunaan wewenang bila memang benar diutak-atik, kami hanya menduga karena ada proses hukum, ada jalurnya, kalau kami teriak-teriak saja, maka tak ada kepastian hukum, makanya kami adukan ini," bebernya.

"Kami minta bapak Kapolri, Kadiv Propam Polri agar segera menindak lanjuti pengaduan kami karena ini sudah ramai, viral, biar ada kepastian hukum demi menjaga proses penegakan hukum yang saat ini dikakukan Ditreskrimum Polda Jawa Barat," terangnya.