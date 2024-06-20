Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Minta Penyidik Utamakan Scientific Crime Investigation saat Tangani Perkara

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |14:51 WIB
Kapolri Minta Penyidik Utamakan <i>Scientific Crime Investigation</i> saat Tangani Perkara
Kapolri Listyo Sigit Prabowo (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta para penyidik utamakan metode Scientific Crime Investigation (SCI) saat menangani suatu perkara, guna mendapatkan bukti yang kuat.

Arahan Kapolri itu dibacakan Wakapolri, Komjen Agus Andrianto dalam pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK-PTIK pada Kamis (20/6/2024).

"Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation dalam pengungkapan perkara, dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya," kata Agus.

Agus kemudian memberikan contoh pembuktian kasus yang tidak didukung scientific crime investigation, yakni kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam.

Menurutnya, tanpa metode scientific crime investigation, kasus pada delapan tahun lalu itu menjadi polemik di kemudian hari.

"Pada kasus pembunuhan Vina dan Eky, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation," katanya.

"Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus dua DPO yang dianggap tidak profesional," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192611/polri-ZW5l_large.jpg
Polri Sita 590 Ton Narkoba Rp41 Triliun, Selamatkan 1,79 Miliar Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192590/astamaops_kapolri_komjen_fadil_imran-cRrF_large.jpg
Polri Sediakan Ribuan Sarana-Prasarana Penunjang Kelompok Rentan dan Disabilitas Sepanjang 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192338/polda_riau-3AVn_large.jpg
Sepanjang 2025, Polda Riau: Kejahatan Turun 17 Persen dan Sita Narkoba Senilai Rp892 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192335/polri-InjT_large.jpg
Wakapolri Pantau Penyaluran Bantuan Korban Bencana di Padang Pariaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190979/polri-DNlv_large.jpg
Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, PBHI: Harus Persetujuan Menteri PANRB!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190041/kapolri-Xrlp_large.jpg
Kapolri Laporkan Penanganan Bencana Sumatera ke Presiden: 224 Ton Beras Dikirimkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement