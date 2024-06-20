Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Marshel Widianto, Komika yang Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel dari Partai Gerindra

Maruf El Rumi , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |18:15 WIB
Profil Marshel Widianto, Komika yang Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel dari Partai Gerindra
Marshel Widanto saat diperkenalkan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (Foto: IG Sufmidasco)
A
A
A

JAKARTA - Komika serta artis peran Marshel Widianto resmi diusung sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Berikut profil Marshel yang mendapatkan tiket dari DPC Gerindra Tangerang Selatan untuk bertarung di Pilwalkot Tangsel 2024. 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta agar kader Gerindra di Tangerang Selatan memenangkan Marshel. "Dalam kesempatan ini kembali saya tegaskan instruksi bahwa calon Gubernur Banten yaitu Andra Soni dan Calon Wali Wali Kota Tangerang Selatan Marshel Widianto," tulis Dasco dalam akun instagramnya.

Penegasan Dasco disampaikan saat menghadiri silaturahmi dan konsolidasi bersama kader Gerindra Kota Tangerang Selatan, di BSD, Kamis (20/6/2024). "Kita harus solid berjuang memenangkan calon yang akan diusung Gerindra se-Provinsi Banten, agar program-program Prabowo dapat dijalankan dengan baik sesuai arahan," tandasnya.

Mengutip berbagai sumber dan akun Intagramnya, berikut profil Marshel Widianto yang dikutip dari berbagai sumber.

1. Profil Marshel Widianto

Marshel Widianto merupakan pelawak tunggal, aktor, dan presenter berkebangsaan Indonesia. Marshel adalah finalis Stand Up Comedy Academy musim ketiga.

2. Karier

Sebelum menjadi seorang komika, Marshel pernah melakoni sejumlah pekerjaan lainnya. Mulai menjadi penonton bayaran hingga menjadi asisten Adjis Doaibu. Setelah itu, dia mencoba peruntungan di dunia stand up comedy dengan mengikuti komunitas selama dua tahun. Lalu, mengikuti kompetisi Stand Up Comedy Academy Musim 3 dan berhasil menjadi finalis 20 besar. Kini, namanya kian melambung berkat materi yang dibawakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/338/3066202/pilkada_2024-KxRF_large.jpg
Pilkada Tangsel 2024, Pasangan Rama Shinta Datang ke CFD Bintaro Berkostum Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/338/3048599/pilkada_tangsel-jBJ1_large.jpg
Nasib Paslon Golkar Ben-Pilar di Pilkada Tangsel Bergantung Sosok Pengganti Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036050/psi-resmi-dukung-riza-patria-marshel-widianto-di-pilkada-tangsel-2924-d18iAgOUFE.jpg
PSI Resmi Dukung Riza Patria-Marshel Widianto di Pilkada Tangsel 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/338/3031696/maju-di-pilkada-tangsel-2024-marshel-widianto-janji-tak-korupsi-apbd-h2uQgYCqDP.jpg
Maju di Pilkada Tangsel 2024, Marshel Widianto Janji Tak Korupsi APBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/338/3021703/walkot-tangsel-beberkan-jurus-jitu-tingkatkan-pad-hingga-lampaui-target-investasi-tXbYRVkHgu.jpg
Walkot Tangsel Beberkan Jurus Jitu Tingkatkan PAD hingga Lampaui Target Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/15/338/2901769/sambut-hari-jadi-ke-15-tangsel-benyamin-davnie-gelar-tsouth-kustom-kulture-vWOiCK5xko.jpg
Sambut Hari Jadi ke-15 Tangsel, Walkot Benyamin Davnie Gelar Tsouth Kustom Kulture
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement