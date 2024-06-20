Profil Marshel Widianto, Komika yang Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel dari Partai Gerindra

JAKARTA - Komika serta artis peran Marshel Widianto resmi diusung sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Berikut profil Marshel yang mendapatkan tiket dari DPC Gerindra Tangerang Selatan untuk bertarung di Pilwalkot Tangsel 2024.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta agar kader Gerindra di Tangerang Selatan memenangkan Marshel. "Dalam kesempatan ini kembali saya tegaskan instruksi bahwa calon Gubernur Banten yaitu Andra Soni dan Calon Wali Wali Kota Tangerang Selatan Marshel Widianto," tulis Dasco dalam akun instagramnya.

Penegasan Dasco disampaikan saat menghadiri silaturahmi dan konsolidasi bersama kader Gerindra Kota Tangerang Selatan, di BSD, Kamis (20/6/2024). "Kita harus solid berjuang memenangkan calon yang akan diusung Gerindra se-Provinsi Banten, agar program-program Prabowo dapat dijalankan dengan baik sesuai arahan," tandasnya.

Mengutip berbagai sumber dan akun Intagramnya, berikut profil Marshel Widianto yang dikutip dari berbagai sumber.

1. Profil Marshel Widianto

Marshel Widianto merupakan pelawak tunggal, aktor, dan presenter berkebangsaan Indonesia. Marshel adalah finalis Stand Up Comedy Academy musim ketiga.

2. Karier

Sebelum menjadi seorang komika, Marshel pernah melakoni sejumlah pekerjaan lainnya. Mulai menjadi penonton bayaran hingga menjadi asisten Adjis Doaibu. Setelah itu, dia mencoba peruntungan di dunia stand up comedy dengan mengikuti komunitas selama dua tahun. Lalu, mengikuti kompetisi Stand Up Comedy Academy Musim 3 dan berhasil menjadi finalis 20 besar. Kini, namanya kian melambung berkat materi yang dibawakan.