HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Usung Marshel Widianto Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel 2024

Salman Mardira , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |18:25 WIB
Marshel Widianto diperkenalkan sebagai calon wawalkot Tangsel dari Gerindra (Instagram @sufmi_dasco)
Marshel Widianto diperkenalkan sebagai calon wawalkot Tangsel dari Gerindra (Instagram @sufmi_dasco)
JAKARTA - Partai Gerindra memutuskan mengusung komika Marshel Widianto sebagai calon wakil walikota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Pilkada 2024. Para kader diminta memenangkan calon yang diusung Gerindra tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam Silaturahmi dan Konsolidasi Bersama Kader Gerindra Kota Tangerang Selatan di Hotel Trembesi, BSD, Tangsel, Rabu 19 Juni 2024.

"Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan salam dan terimakasih dari Pak Prabowo atas perjuangan kader Gerindra khususnya di Tangerang Raya dalam Pemilu 2024 yang lalu. Alhamdulilah perjuangan kita selama 16 tahun tercapai dengan baik dan lancar," kata Dasco seperti dikutip dari akun Instagramnya @sufmi_dasco, Kamis (20/6/2024).

