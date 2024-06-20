Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Server PDN Gangguan, Imigrasi Tetap Layani Perlintasan dan Permohonan Paspor

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |19:00 WIB
Server PDN Gangguan, Imigrasi Tetap Layani Perlintasan dan Permohonan Paspor
Ilustrasi (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim membenarkan bahwa adanya gangguan kesisteman pada pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo yang berdampak pada layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis hingga tempat pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan.

Silmy menyebutkan, saat ini proses pemulihan aplikasi dan data tengah dilakukan oleh pihaknya.

“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” kata Silmy Karim melalui keterangannya pada Kamis (20/6/2024).

Kendati demikian, ia memastikan pihaknya tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun pada saat kedatangan.

“Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujar dia.

Bagi masyarakat yang sudah terjadwal hari ini, kata dia, tetap dilayani seperti biasa. Namun demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.

“Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Server Down Paspor Imigrasi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191346/bonnie_blue-9xW4_large.jpg
Bintang Film Dewasa Bonnie Blue Ditangkal Masuk Indonesia Selama 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175300/imigrasi-AP73_large.jpg
Ditjen Imigrasi Tindak 196 WNA Nakal di Jabodetabek, Terbanyak dari Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168181/buronan-6Ty9_large.jpg
Ditjen Imigrasi Tangkap Buronan Penculikan Anak Kabur dari Maroko Sejak Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162639/viral-cuUb_large.jpg
Sejumlah Wanita Cantik Asal Vietnam Diamankan Imigrasi di PIK, Sempat Sembunyi di Rooftop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3147062/dpr-XMl9_large.jpg
BKSAP Usul Bentuk Satgas Perlindungan WNI Sikapi Kebijakan Imigrasi Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/338/3074929/imigrasi_jakut_amankan_wn_negeria_yang_menyalahgunakan_izin_tinggal-OjIi_large.jpg
Gelar Operasi Jagratara, Imigrasi Jakut Amankan 12 WN Nigeria 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement