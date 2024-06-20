Tak Hadiri Panggilan, Bamsoet Serahkan Bukti Rekaman Transkrip Ucapannya ke MKD

JAKARTA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo tidak memenuhi undangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sebagai pihak teradu dalam laporan terkait pernyataannya yang menyebut 'seluruh fraksi setuju amandemen UUD 1945', Kamis (20/6/2024).

Kendati tak hadir, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan pihak Kesekjenan MPR RI sudah menyampaikan pemberitahuan ketidakhadiran.

Tak hanya itu, Kesetjenan MPR juga menyertakan flashdisk dan transkrip dari ucapan atau statement utuh yang menjadi materi klarifikasi.

"Sebagai bentuk klarifikasi atas aduan yang disampaikan kepada MKD DPR RI, saya telah kirimkan rekaman video beserta transkrip narasi liputan dari salah satu media TV nasional dalam konferensi pers tanggal 5 Juni 2024 yang dijadikan dasar materi aduan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (20/6/2024).

Tak hanya menyerahkan bukti pernyataannya secara utuh, kata dia, pihak Kesetjenan MPR juga menyertakan pandangan hukum dari Biro Hukum Kesetjenan MPR RI terkait materi yang diadukan tersebut kepada MKD.

"Sekaligus untuk meluruskan bahwa aduan yang disampaikan kepada MKD DPR RI tersebut tidak tepat. Bahkan patut diduga pelapor tersebut telah menyebarkan berita bohong atau hoax yang selain bertentangan dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga cenderung menyerang kehormatan Pimpinan MPR," ujarnya.