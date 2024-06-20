Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Airlangga Bertemu Prabowo, Dengarkan Paparan soal Strategi ke Depan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |19:30 WIB
Airlangga Bertemu Prabowo, Dengarkan Paparan soal Strategi ke Depan
Airlangga Hartarto (Foto : MPI/Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespon unggahan foto pertemuan pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Prabowo Subianto.

Airlangga mengatakan bahwa pertemuan tersebut digelar di Kementerian Pertahanan pada pagi hari sebelum rapat di Istana terkait Kratom.

"Kalau yang di Kemhan tadi kan mendengarkan paparan Pak Prabowo mengenai kebangsaan ke depan," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Airlangga menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak memberikan mengenai kabinet. Dalam pertemuan tersebut, katanya, hanya mendengarkan paparan Prabowo terkait pertahanan.

"Itu cuma papaparan saja," ujar Airlangga.

Terkait adanya Menteri BUMN Erick Thohir dalam foto tersebut, Airlangga menyebut bahwa Ketua Umum PSSI diundang oleh Universitas Pertahanan.

"Itu kan semua yang mengundang dari Univesitas Pertahanan," katanya.

Halaman:
1 2
1 2
      
