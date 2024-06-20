Melalui Keppres, Jokowi Tunjuk Feri Wibisono sebagai Wakil Jaksa Agung

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) menunjuk Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun), Feri Wibisono sebagai Wakil Jaksa Agung.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, Feri Wibisono akan menempati posisi Wakil Jaksa Agung menggantikan Sunarta yang akan segera memasuki masa pensiun.

"Betul, (Pak Feri Wibisono mengganti Wakil Jaksa Agung Sunarta) Keppresnya sudah keluar," kata Herli saat dikonfirmasi, Kamis (20/6/2024).

Lebih lanjut Herli mengatakan, Keppres tersebut telah diterima pihak Kejaksaan Agung dan saat ini tengah berada di Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung. Herli menyebut pelantikan Feri Wibisono sebagai Wakil Jaksa Agung akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Rencananya bulan depan (Juli)," pungkasnya.

(Awaludin)