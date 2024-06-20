Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Melalui Keppres, Jokowi Tunjuk Feri Wibisono sebagai Wakil Jaksa Agung

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |20:02 WIB
Melalui Keppres, Jokowi Tunjuk Feri Wibisono sebagai Wakil Jaksa Agung
Jamdatun, Feri Wibisono (foto: dok wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) menunjuk Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun), Feri Wibisono sebagai Wakil Jaksa Agung.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, Feri Wibisono akan menempati posisi Wakil Jaksa Agung menggantikan Sunarta yang akan segera memasuki masa pensiun.

"Betul, (Pak Feri Wibisono mengganti Wakil Jaksa Agung Sunarta) Keppresnya sudah keluar," kata Herli saat dikonfirmasi, Kamis (20/6/2024).

Lebih lanjut Herli mengatakan, Keppres tersebut telah diterima pihak Kejaksaan Agung dan saat ini tengah berada di Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung. Herli menyebut pelantikan Feri Wibisono sebagai Wakil Jaksa Agung akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Rencananya bulan depan (Juli)," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444//letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192232//tni-tCxy_large.jpg
Rekam Jejak Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191710//jaksa_agung-XQ4o_large.jpg
Kejagung Serahkan Rp6,6 Triliun dan 800 Ribu Hektare Lahan ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191675//presiden_jokowi-X2Pr_large.jpg
Respons Jokowi soal Ijazah Miliknya Ditunjukkan ke Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191203//kejagung_lelang_4_lahan_pembobol_bank_bumd-78mL_large.jpg
Kejagung Lelang 4 Lahan Pembobol Bank BUMD Andi Winarto, Laku Rp5,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190421//pemerintah-CBHe_large.jpg
Sidang Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua Minta Sekda Dihadirkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement