KPK Siapkan Strategi Usut Para Penikmat Uang Panas Proyek Jalur Kereta Api

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyusun strategi untuk menjerat para pejabat penerima uang haram terkait suap proyek jalur kereta api. Termasuk, para pejabat di Direktorat Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Diketahui, sempat muncul nama pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub yang diduga menerima uang panas di sidang suap proyek jalur kereta api. Salah satunya, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Mohamad Risal Wasal.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika memastikan nama-nama yang muncul di persidangan bakal jadi pertimbangan tim penyidik. Penyidik berpeluang untuk mengembangkan perkara tersebut mengacu fakta-fakta persidangan.

"Kembali lagi, penyidik punya rencana penyidikan terkait perkara yang sedang ditangani," kata Tessa saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (20/6/2024).

Lebih lanjut, Tessa mengaku belum mengetahui apakah Risal Wasal akan dipanggil untuk mengonfirmasi fakta yang terungkap di persidangan tersebut. Kata Tessa, pemanggilan saksi sesuai kebutuhan penyidik.

"Siapa yang dipanggil itu bergantung pada kebutuhan penyidik," ujarnya.