Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Polisi Tangkap Virgoun Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |20:53 WIB
<i>Breaking News</i>! Polisi Tangkap Virgoun Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkoba
Virgoun ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba. (Foto: IG Virgoun)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat kembali menangkap kalangan publik figur terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Publik figur tersebut ialah Virgoun.

"Benar (ada artis ditangkap narkoba)," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi, Kamis (20/6/2024).

Adapun yang bersangkutan adalah Virgoun. Namun dia tidak berkata lebih jauh perihal penangkapan tersebut.

"Iya (Virgoun)," kata dia.

Lebih lanjut dia meminta soal penangkapan ini ditanya ke Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakbar, Ajun Komisaris Besar Polisi Panjiyoga. Semisal soal kapan penangkapan dan dimana lokasi Virgoun ditangkap.

"Detailanya ke Kasat Narkoba," kata dia.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928/tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191293/polri-kDn2_large.jpg
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106/polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement