Breaking News! Polisi Tangkap Virgoun Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkoba

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat kembali menangkap kalangan publik figur terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Publik figur tersebut ialah Virgoun.

"Benar (ada artis ditangkap narkoba)," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi, Kamis (20/6/2024).

Adapun yang bersangkutan adalah Virgoun. Namun dia tidak berkata lebih jauh perihal penangkapan tersebut.

"Iya (Virgoun)," kata dia.

Lebih lanjut dia meminta soal penangkapan ini ditanya ke Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakbar, Ajun Komisaris Besar Polisi Panjiyoga. Semisal soal kapan penangkapan dan dimana lokasi Virgoun ditangkap.

"Detailanya ke Kasat Narkoba," kata dia.

(Qur'anul Hidayat)