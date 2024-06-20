Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Usut Aliran Uang Korupsi PT Amarta Karya

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |20:55 WIB
KPK Usut Aliran Uang Korupsi PT Amarta Karya
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengusut aliran uang panas terkait dugaan korupsi proyek fiktif PT Amarta Karya. Aliran uang panas tersebut disinyalir mengucur ke sejumlah pihak.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, pihaknya bakal menindaklanjuti ihwal dugaan aliran uang dan barang haram yang berkaitan dengan korupsi di PT Amarta Karya. Salah satu pihak yang diduga menerima yakni, Dirut AirNav Indonesia, Polana Banguningsih Pramesti.

"Penyidik masih mendalami perkara Amarta Karya, pemanggilan saksi maupun penyitaan juga masih terus dilakukan, kita tunggu proses yang masih berjalan," kata Tessa kepada wartawan, Kamis (20/6/2024).

Sebelumnya, KPK sempat memeriksa Polana Banguningsih dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya tahun 2018 sampai 2020, pada Agustus 2023.

Polana dicecar tim penyidik KPK soal aliran uang proyek fiktif PT Amarta Karya yang diduga digunakan untuk kegiatan bisnis perusahaan. Polana diduga mengetahui aliran uang proyek fiktif untuk kegiatan bisnis tersebut.

"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain dugaan adanya aliran uang dari proyek fiktif PT AK (Amarta Karya) ke beberapa kegiatan bisnis perusahaan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat, 4 Agustus 2023.

"Selanjutnya akan didalami dan dikonfirmasi lebih lanjut ke beberapa pihak," sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia, Hermana Soegijantoro membantah kaitan pemeriksaan Polana Banguningsih Pramesti dengan PT AirNav Indonesia. Hermana mengklaim bahwa kasus dugaan korupsi proyek PT Amarta Karya tidak ada kaitannya dengan PT AirNav Indonesia.

"Kasus subkontraktor fiktif di internal PT Amarta Karya yang terjadi pada tahun 2018, tidak ada kaitannya dengan AirNav Indonesia," ujar Hermana melalui keterangan resminya, Jumat, 4 Agustus 2023.

