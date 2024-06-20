Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kompolnas Sudah Minta Audit Investigatif Terhadap Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |21:32 WIB
Kompolnas Sudah Minta Audit Investigatif Terhadap Kasus Pembunuhan Vina Cirebon
Anggota Kompolnas, Yusuf di acara Talkshow Interupsi iNews TV (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim memastikan pihaknya telah meminta untuk dilakukan audit investigatif terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu.

Yusuf juga memastikan pihaknya telah melakukan pemantauan langsung sejak tanggal 28 Mei lalu. Bahkan, Kompolnas melihat apakah ada kelemahan-kelemahan di dalam penyidikan oleh Kepolisian delapan tahun lalu terhadap kasus ini.

“Kami sendiri kan sudah melakukan pemantauan langsung tanggal 28 Mei. Baru hari ini juga kami sudah langsung lagi memantau langsung kalau 28 Mei itu fokus kami ke penyidikan 8 tahun yang lalu, apakah ada kelemahan-kelemahan,” ujar Yusuf dalam program talkshow Interupsi di iNews TV yang dipandu jurnalis senior Ariyo Ardi, Kamis (20/6/2024) malam.

Yusuf pun mengatakan, pihaknya telah memberikan saran agar dilakukan audit sehingga penyidikan kasus pembunuhan Vina ini tetap mengedepankan profesionalitas dan akuntabilitas.

Halaman:
1 2
      
