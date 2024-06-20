Kebakaran Rumah di Seberang Mall Season City, 14 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah di seberang Mall Season City, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (19/6/2024) pukul 23.12 WIB. Hingga saat ini, sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan.

Dari informasi yang diterima MNC Portal, sumber informasi awal dari Petugas Damkar Pos Jembatan besi.

“Alamat TKP Jl. Semeru Raya Ujung No.10, RT. 004/010, Kel Grogol, Kec. Grogol Petamburan. Titik Kenal Seberang Mall Season City. Objek Rumah,” tulis Command Center Damkar Jakarta dalam keterangan tertulisnya.

Damkar dalam pengerahan petugasnya sebanyak 5 unit dengan 25 personel yang tiba pada pukul 23.16 WIB. Sementara, hingga pukul 23.39 WIB masih dilakukan lokalisir di tempat kejadian kebakaran.

BACA JUGA: Pelaku Pemerkosaan Modus Ancam Sebar Foto Korban Diringkus Polisi

Hingga informasi diterima pukul 23.52 WIB, Command Center Damkar Jakarta telah menambah jumlah personel yang dikerahkan menjadi 14 unit dengan 70 personel. Sementara, si jago merah masih dalam proses pemadaman dan penyebab kebakaran masih belum diketahui.

“Pengerahan akhir 14 unit atau 70 personel,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )