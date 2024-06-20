Tawuran Pemuda, 6 Mobil Pecah Kaca hingga 1 Orang Tewas di Pulogadung

JAKARTA - Terekam jelas kamera pengawas atau CCTV, dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur. Belum diketahui pasti apa penyebab dari para pemuda tersebut melakukan aksi tawuran.

Namun, atas kejadian ini enam mobil warga mengalami pecah kaca hingga satu orang tewas akibat terkena sabetan senjata tajam.

Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi memperlihatkan, dua kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di kawasan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur pada Senin malam atau hari pertama Idul Adha.

Terlihat berbagai jenis senjata tajam dari ukuran kecil hingga besar maupun benda tumpul seperti batu dan bambu digunakan oleh para pelaku tawuran untuk melukai lawannya satu sama lain.

Bahkan, dalam video tersebut juga memperlihatkan, satu orang yang nekat maju sendirian dengan membawa bambu tergeletak di tengah jalan. Akibat terkena sabetan senjata tajam oleh lawannya.

Teman korban yang panik melihatnya, langsung menghampiri dan mengangkat korban ke belakang untuk dibawa ke tempat yang lebih aman.

Menurut petugas keamanan di sekitar lokasi, Suyitno, korban yang tergeletak akibat kena sabetan senjata tajam dan diketahui bernama Daus ini tewas di lokasi saat kejadian tersebut.