Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Porsche Tabrak Truk, Kendaraan Masuk Kolong dan Terseret

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |07:34 WIB
5 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Porsche Tabrak Truk, Kendaraan Masuk Kolong dan Terseret
Kecelakaan maut mobil Porsche tabrak truk. (Foto: Ist/TMC Polda Metro)
A
A
A

JAKARTA - Mobil sport jenis Porsche menabrak bagian belakang truk bak besi di Tol Dalam Kota KM 5+200 B sebelum Gerbang Tol Kuningan 2, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024) dini hari. Kecelakaan tersebut memakan korban jiwa.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Meninggal di Tempat

Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi mobil mewah berinisial TP (31) warga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, meninggal dunia di lokasi kecelakaan.

BACA JUGA:

Diduga Ugal-ugalan, Pemotor Kecelakaan Beruntun Tewaskan 1 Orang 

2. Mobil Ringsek Masuk Kolong Truk

Dari video yang diunggah akun Instagram resmi TMC Polda Metro, terlihat bagian depan mobil Porsche abu-abu itu sampai masuk ke kolong truk berwarna kuning yang bermuatan besi.

"TP (31 Tahun), warga Mampang Jakarta, meninggal dunia usai mobil mewah bermerek Porche dengan Nomor Polisi B 2031 PBV menabrak bagian belakang truk besi bernomor Polisi BE 8124 ACU yang dikemudikan RA, Warga Lampung. Rabu, 19 Juni 2024 sekira Pukul 01.40 Wib, Di KM 5+200 B sebelum GT Kuningan 2," tulis akun TMC Polda Metro Jaya.

3. Kronologi Kejadian

TMC Polda Metro mengungkapkan, kejadian bermula saat kendaraan yang dikemudikan TP melaju dari arah Semanggi menuju ke Kuningan, kemudian mobil Porsche itu pun menabrak bagian belakang truk.

"Setibanya di KM 5+200 B sebelum GT Kuningan 2, Porche menabrak bagian belakang truk besi," jelas TMC Polda Metro.

"Akibat kejadian tersebut pengemudi Porsche meninggal dilokasi kejadian. Sementara itu, satu orang penumpangnya, J (23 tahun) selamat, namun mengalami shock berat," pungkasnya.

Tak hanya menabrak bagian belakang truk, mobil Porsche Cayman itu juga tersangkut dan sempat terseret hingga kurang lebih 150 meter karena kejadian tak disadari pengemudi truk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192518/direktur_lalu_lintas_polda_jateng_kombes_m_pratama_adhyasastra-0aCJ_large.jpg
Fakta Baru Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Semarang, Sopir Pakai SIM Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192107/kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-NDkM_large.jpg
Korlantas Polri Sebut Korban Jiwa Kecelakaan Nataru Turun 23 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191196/mobil_senggol_motor_di_ciledug-CpW8_large.jpg
Mobil Senggol Motor di Ciledug Gara-Gara Pengendara Cekcok, 1 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement