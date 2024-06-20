5 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Porsche Tabrak Truk, Kendaraan Masuk Kolong dan Terseret

JAKARTA - Mobil sport jenis Porsche menabrak bagian belakang truk bak besi di Tol Dalam Kota KM 5+200 B sebelum Gerbang Tol Kuningan 2, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024) dini hari. Kecelakaan tersebut memakan korban jiwa.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Meninggal di Tempat

Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi mobil mewah berinisial TP (31) warga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, meninggal dunia di lokasi kecelakaan.

BACA JUGA:

Diduga Ugal-ugalan, Pemotor Kecelakaan Beruntun Tewaskan 1 Orang

2. Mobil Ringsek Masuk Kolong Truk

Dari video yang diunggah akun Instagram resmi TMC Polda Metro, terlihat bagian depan mobil Porsche abu-abu itu sampai masuk ke kolong truk berwarna kuning yang bermuatan besi.

"TP (31 Tahun), warga Mampang Jakarta, meninggal dunia usai mobil mewah bermerek Porche dengan Nomor Polisi B 2031 PBV menabrak bagian belakang truk besi bernomor Polisi BE 8124 ACU yang dikemudikan RA, Warga Lampung. Rabu, 19 Juni 2024 sekira Pukul 01.40 Wib, Di KM 5+200 B sebelum GT Kuningan 2," tulis akun TMC Polda Metro Jaya.

3. Kronologi Kejadian

TMC Polda Metro mengungkapkan, kejadian bermula saat kendaraan yang dikemudikan TP melaju dari arah Semanggi menuju ke Kuningan, kemudian mobil Porsche itu pun menabrak bagian belakang truk.

BACA JUGA: Bus Rombongan Pelajar Kecelakaan di Tol Tembalang Semarang

"Setibanya di KM 5+200 B sebelum GT Kuningan 2, Porche menabrak bagian belakang truk besi," jelas TMC Polda Metro.

"Akibat kejadian tersebut pengemudi Porsche meninggal dilokasi kejadian. Sementara itu, satu orang penumpangnya, J (23 tahun) selamat, namun mengalami shock berat," pungkasnya.

Tak hanya menabrak bagian belakang truk, mobil Porsche Cayman itu juga tersangkut dan sempat terseret hingga kurang lebih 150 meter karena kejadian tak disadari pengemudi truk.