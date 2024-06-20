Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Minibus Tabrak Separator Busway di Jalan Gatot Subroto

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |08:30 WIB
Minibus Tabrak Separator Busway di Jalan Gatot Subroto
A
A
A

JAKARTA - Sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak sparator busway di jalan Gatot Subroto, Kamis (20/6/2024) dini hari.

Dilansir dari akun Twitter TMC Polda Metro memperlihatkan sebuah mobil mini busway berwarna hitam ringsek setelah menabrak trotoar busway.

Terlihat pada bagian depan mobil mengalami rusak yang cukup parah. Namun, belum diketahui apakah akibat kecelakaan tersebut apakah ada korban atau tidak.

Petugas langsung melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut.

"Kecelakaan tunggal minibus menabrak separator busway di Jl. Gatot Subroto, saat ini sudah dalam penanganan petugas," tulis keterangan TMCPoldaMetro dikutip MNC Portal, Kamis (20/6/2024).

(Khafid Mardiyansyah)

      
