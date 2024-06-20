Motor Roda Tiga Bermuatan Puluhan Gas Elpiji Terperosok ke Jurang di Tapos Depok

DEPOK - Sebuah motor roda tiga bermuatan puluhan tabung gas elpiji terperosok ke jurang bawah sungai di Kampung Cimpaeun RT 2/6, Tapos, Kota Depok pada Rabu (19/6) sore.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga membenarkan peristiwa tersebut bahwa motor roda tiga itu hendak mendistribusikan gas elpiji ke sejumlah warung. Hanya saja saat kejadian pengemudi bernama Suparman kurang konsentrasi.

"Benar telah terjadi jatuhnya kendaraan roda tiga merek Viar yang di kemudikan saksi korban Suparman yang membawa muatan tabung gas tiga kilo dari agen gas elpiji yang rencananya akan di distribusikan warung seputaran wilayah Cimpaeun," kata Judika saat dikonfirmasi, Kamis (20/6/2024).

"Kejadian terjadi sekira pukul 16.47 WIB saksi korban dari Tapos mengarah Ciriung karna kondisi kendaraan berat kurang lebih membawa 30 tabung gas dan kurangnya konsentrasi sehingga posisi kendaraan terlalu ke kiri mengakibatkan kendaraan jatuh ke bawah sungai dekat pintu air, sehingga banyak warga yg membantu menyelamatkan korban," tambahnya.

Lebih lanjut, Judika memastikan tidak ada korban jiwa atas peristiwa itu, hanya saja pengemudi mengalami luka ringan. Kendaraan motor roda tiga dan muatan gas dievakuasi warga setempat.

"Korban mengalami luka ringan dan untuk tabung dan kendaraan langsung di evakuasi oleh warga dan dapat di laporan kerugian kendaraan roda depan bengkok dan korban jiwa nihil," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)