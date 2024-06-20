Amankan Jakarta International Marathon 2024, Pemprov DKI Kerahkan Ribuan Personel

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memastikan pelaksanaan Jakarta International Marathon 2024 yang akan dilaksanakan pada Minggu 23 Juni 2024 terjaga keamanan dan sterilisasi jalan untuk mencegah kembali terjadinya aksi kriminal.

"Ya kemarin saya sudah rapatkan, trantib akan mengerahkan kurang lebih 2.400 (personel), dinas perhubungan mengerahkan 1.500 anggota," ujar Heru Budi Hartono, Kamis (20/6/2024) usai menghadiri JakFood Fest 2024 di Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dua orang pelaku jambret handphone menggunakan sepeda motor Honda Beat Street beraksi di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat ketika pelaksanaan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada Minggu (16/6/2024) pagi.

Aksi jambret menyasar ponsel pelari yang sedang berolahraga tersebut terjadi sekitar pukul enam pagi di Jalan Jenderal Sudirman arah Jalan MH Thamrin.

Sepeda motor yang digunakan pelaku jambret yakni Honda Beat Street warna hitam dengan plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) B-3983-PFB. Tak ada plat TNKB pada bagian belakang sepeda motor tersebut.

Petugas Satpol PP terlihat berupaya menangkap jambret, namun pelaku dapat melarikan diri karena melaju sepeda motor nya dengan kecepatan tinggi.

BACA JUGA: Pemprov Jakarta Kampanyekan Jalan Kaki untuk Perbaikan Kualitas Udara

(Awaludin)