Pencuri yang Sebabkan Minimarket Kebakaran di Depok Sempat Dikira Pegawai, tapi Akhirnya Ngaku Maling

DEPOK - Sebuah minimarket di Jalan Raya Putri Tunggal, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok ludes terbakar gegara percobaan aksi pencurian pada Kamis (20/6/2024) sekira pukul 06.00 WIB. Adapun taksiran kerugian akibat peristiwa itu mencapai Rp300 juta.

Saksi mata warga sekitar, Yudi (28) mengatakan dirinya mendengar pelaku minta tolong saat kebakaran terjadi sambil menggedor pintu rolling door.

"Tadi pagi jam setengah lima ada yang gedor-gedor 'bang tolong, tolong, kebakaran-kebakaran'. Teriaknya kencang, sambil gedor-gedor pintu," kata Yudi saat ditemui di sekitar lokasi.

Yudi tidak mengetahui pelaku dan bukan warga sekitar. Ia menyebut pelaku maling dan sempat dikira penjaga toko minimarket tersebut.

"Pas awal lihat api belum gede, api dari samping. Enggak tahu dia siapa, ia maling. Pelaku sendiri. Kurang tahu, cuma kata orang banyak yang diambil," ujarnya.