Kebakaran di Seberang Season City, 15 KK Terdampak

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah di seberang Mall Season City, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 19 Juni 2024, malam. Sebanyak 15 kepala keluarga (KK) dan 60 jiwa terdampak akibat kebakaran tersebut.

“Objek 8 rumah tinggal, 15 KK dan 60 jiwa terdampak,” kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M. Yohan saat dihubungi, Kamis (20/6/2024).

Yohan menyebutkan, pihaknya telah menyalurkan sejumlah bantuan berupa tenda, air mineral hingga paket sandang bagi warga yang terdampak.

“Estimasi kerugian Rp750 juta. Kita juga sudah menyalurkan bantuan berupa tenda pengungsi di area kolong tol dekat TKP. Kemudian, air mineral, selimut, mukena, sarung, family kit, kidsware, paket sandang, terpal, masker dan sabun,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menambahkan, saat ini pihaknya masih mendalami penyebab dari kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk tersebut.

“(Penyebab) masih diselidiki Investigator Disgulkarmat. BPBD sudah hadir di lokasi untuk membantu pengungsi dan saat ini dalam proses update data bersama Karang Taruna dan Dasawisma,” ujar dia.

(Angkasa Yudhistira)