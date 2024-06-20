Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Minimarket di Depok Terbakar Gegara Maling Ingin Merokok Dekat Tabung Gas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |14:46 WIB
Minimarket di Depok Terbakar Gegara Maling Ingin Merokok Dekat Tabung Gas
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

DEPOK - Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga mengatakan, pelaku maling yang terjebak dalam peristiwa kebakaran minimarket di Jalan Putri Tunggal, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok pada Kamis (20/6/2024) pagi tadi, karena nekat menyalakan korek api dekat tumpukan tabung gas lalu apinya menyambar saat hendak merokok.

Diketahui taksiran kerugian akibat kebakaran minimarket itu mencapai Rp300 juta.

"Dia nyalain korek dekat tabung gas apinya nyambar. Karena ingin merokok dekat tumpukan tabung gas di area depan minimarket dekat rolling door," kata Judika saat dikonfirmasi.

Judika menyebut pelaku yang beraksi seorang diri hendak mencuri rokok di minimarket itu meminta tolong warga saat api mulai membara.

Halaman:
1 2
      
