Perempuan Ini Dihadang Kawanan Begal Bersajam Usai Antar Suami ke Stasiun Citayam

BOGOR - Sebuah motor Honda Beat milik wanita berinisial LS (24), raib usai dihadang kawanan begal berbonceng tiga sambil mengacungkan senjata tajam (sajam) seraya mengancam di wilayah Babakan Ragajaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin, 17 Juni 2024. Diketahui Bojonggede masuk ke dalam wilayah hukum Polres Metro Depok.

"Betul kejadian 17 Juni waktu Iduladha pukul 05.30 WIB," kata Kanit Reskrim Polsek Bojonggede, AKP Ade Ahmad Sudrajat saat dikonfirmasi, Kamis (20/6/2024).

Ade menjelaskan kronologis berawal dari korban pulang mengantar suami dari Stasiun KRL Citayam ada yang membuntuti sebanyak tiga orang berboncengan.

"Kemudian memberhentikan korban sambil mengacungkan sajam (mengancam). Korban berhenti dan kendaraan diambil alih sama para pelaku dan korban ditinggal," ujarnya.

Ade menyebut kerugian korban yakni kehilangan motor Honda Beat. Menurutnya korban sempat menemukan motor miliknya di marketplace sosial media dan saat didatangi hanya ditemukan plat nomor saja.

"Korban hari ini bikin laporan, kami baru hari ini menindaklanjuti. Tidak ketemu hanya plat saja," ungkapnya.

(Awaludin)