HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bangunan Semi Permanen di Cengkareng Terbakar, 13 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |17:35 WIB
Bangunan Semi Permanen di Cengkareng Terbakar, 13 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran bangunan semi permanen terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis (20/6/2024). Puluhan personil dikerahkan untuk memadamkan api.

Dikutip keterangan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelematan (Gulkarmat) DKI Jakarta, lokasi kebakaran itu terjadi di Jalan Kedaung Kali Angke RT 13 RW 07, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Adapun proses pemadaman dimulai pukul 13.54 WIB. Pada pukul 14.17 WIB, petugas berhasil melokalisir perambatan api.

“Mengerahkan unit dan personel menuju ke lokasi kejadian. Pukul 13.54 WIB, operasi pemadaman mulai dilakukan dan disusul pada pukul 14.17 WIB, perambatan api berhasil dilokalisir,” demikian keterangan disampaikan melalui akun Instagram @humasjakfire dilihat Kamis (20/6/2024).

Halaman:
1 2
      
