Terekam CCTV, Dua Pemabuk Ini Palak Pedagang Warkop Rp1 Juta

JAKARTA - Dugaan kasus pemalakan terjadi di sebuah warung kopi (warkop) kawasan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (20/6/2024) dinihari tadi. Pelakunya diduga dua pemuda mabuk yang memalak pedagang warkop tersebut.

Pedagang warkop, Dadan R mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (20/6/2024 dinihari tadi sekira pukul 02.28 WIB. Kala itu, dia tengah berjaga sendirian di warkopnya itu, mendadak ada dua orang yang diduga dalam kondisi mabuk mendatanginya.

"Dua orang datang katanya mau tukar duit Rp1,2 juta. Lalu saya kan mau telpon dahulu (bos) yang di Mampang, eh handphone saya diambil lalu dibikin mode pesawat sama dia," ujarnya pada wartawan, Kamis (20/6/2024).

Dia menerangkan, warkopnya itu tengah kosong alias tak sedang ada pelanggan sehingga dia pun agak panik kala itu. Disitu, pelaku menyodorkan uang receh sebesar Rp200 ribu lebih untuk ditukarkan dengan uang sebesar Rp1,2 juta.