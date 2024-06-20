Korban Pencabulan Anak di Bekasi Berjumlah 5 Orang

BEKASI - Lima bocah di wilayah Kelurahan Perwira, Bekasi Utara diduga dilecehkan oleh pria berinisial FP (24). Warga yang mengetahui langsung menyeret pelaku ke kantor polisi.

Peristiwa bermula ketika terdapat satu anak yang dilaporkan dibawa oleh pria tak dikenal pada Senin (17/6). Saat itu Bhabinkamtibmas yang mendapatkan laporan itu pun langsung bergegas mencari korban.

"Awalnya pak RW laporan, katanya ada anak dari salah satu warganya dibawa orang tak dikenal," ucap Bhabinkamtibmas Kelurahan Perwira, Bripka Oki Dwi Swarno, Kamis (20/6/2024).

Beruntungnya, anak itu kembali pada hari yang sama. Warga lantas mempertanyakan keberadaan anak itu saat pergi dengan orang tak dikenal.