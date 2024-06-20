Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terjerat Kasus Narkoba, Virgoun Masih Diperiksa Polisi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |21:02 WIB
Terjerat Kasus Narkoba, Virgoun Masih Diperiksa Polisi
Virgoun (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap kalangan publik figur terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Publik figur tersebut ialah Virgoun.

Hal itu dibenarkan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M Syahduddi saat dikonfirmasi, Kamis (20/6/2024).

"Iya (Virgoun)," ujar Syahduddi.

Saat ini, sambung dia, Virgoun masih dalam pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. Ia pun tidak berkata lebih jauh perihal penangkapan tersebut.

Lebih lanjut, ia meminta soal penangkapan ini ditanya ke Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakbar, Ajun Komisaris Besar Polisi Panjiyoga. Semisal soal kapan penangkapan dan dimana lokasi Virgoun ditangkap.

"Detailnya ke kasat saja ya," pungkasnya.

(Awaludin)

      
