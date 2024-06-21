Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selamat Ulang Tahun Presiden Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |08:44 WIB
Selamat Ulang Tahun Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang tahun tepat pada hari ini 21 Juni. Dengan bertambahnya umur, saat ini Jokowi berusia 63 tahun.

"Hari ini tepat 21 Juni, Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia berulang tahun loh," dikutip dari unggahan Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (21/6/2024).

Kemensetneg mengajak semua pihak untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan Presiden Jokowi.

"Mari kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Jokowi dan mendoakan kebaikan kepada beliau," tulis unggahan tersebut.

Presiden Jokowi juga diharapkan dapat selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam memimpin Indonesia.

"Semoga bapak Jokowi senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan," tulis akun laman Kemensetneg.

Masa Kecil Jokowi

Dilansir dari Wikipedia, Pendidikan Jokowi diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.[30] Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk membiayai sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari.

Halaman:
1 2
      
