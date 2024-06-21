Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RPA Perindo Pilih Orang Militan untuk Realisasikan Program Kesejahteraan Rakyat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |18:20 WIB
RPA Perindo Pilih Orang Militan untuk Realisasikan Program Kesejahteraan Rakyat
Waketum RPA Perindo, Boetje Simaela (MPI/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - DPP RPA Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi evaluasi dan rancangan program kerja di Kantor Pusat RPA Perindo, MNC Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2024). RPA Perindo berkomitmen menempatkan orang-orang militan untuk merealisasikan program kesejahteraan rakyat.

Sayap organisasi Partai Perindo -Partai berlambang rajawali- ini bersikukuh untuk terus melakukan program yang sejak awal direncanakan. Langkah ini juga dilakukan demi mendekatkan diri dengan masyarakat.

"Kita harus memiliki orang-orang yang militan, kita kalah bukan berarti harus diam saja, kita harus bergerak," ungkap Wakil Ketua Umum DPP RPA Partai Perindo, Boetje Simaela.

 BACA JUGA:

Program kerja yang bakal dilakukan, kata Boetje, tak bakal jauh berbeda dengan visi dan misi dibentuknya RPA Perindo. Namun kali ini ada tambahan program yang bakal dikuatkan yakni melakukan pemberdayaan UMKM.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement