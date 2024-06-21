RPA Perindo Pilih Orang Militan untuk Realisasikan Program Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - DPP RPA Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi evaluasi dan rancangan program kerja di Kantor Pusat RPA Perindo, MNC Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2024). RPA Perindo berkomitmen menempatkan orang-orang militan untuk merealisasikan program kesejahteraan rakyat.

Sayap organisasi Partai Perindo -Partai berlambang rajawali- ini bersikukuh untuk terus melakukan program yang sejak awal direncanakan. Langkah ini juga dilakukan demi mendekatkan diri dengan masyarakat.

"Kita harus memiliki orang-orang yang militan, kita kalah bukan berarti harus diam saja, kita harus bergerak," ungkap Wakil Ketua Umum DPP RPA Partai Perindo, Boetje Simaela.

Program kerja yang bakal dilakukan, kata Boetje, tak bakal jauh berbeda dengan visi dan misi dibentuknya RPA Perindo. Namun kali ini ada tambahan program yang bakal dikuatkan yakni melakukan pemberdayaan UMKM.