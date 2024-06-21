Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pencarian Harun Masiku, Pimpinan KPK Ancam Pecat Penyidik jika Ikuti Arahan Pihak Luar

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |19:36 WIB
Pencarian Harun Masiku, Pimpinan KPK Ancam Pecat Penyidik jika Ikuti Arahan Pihak Luar
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Foto: SINDO)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengancam memecat penyidik jika mengikuti arahan dari pihak luar dalam pencarian buronan Harun Masiku, tersangka kasus suap PAW anggota DPR RI. Menurutnya, penyidik harus mematuhi arahan pimpinan.

"Jangan sampai mengikuti arahan dari pihak di luar, itu arahan pimpinan," kata Alex kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).

"Perintah dan arahan pimpinan jangan sampai kalian itu dalam melakukan proses penindakan itu mengikuti pesanan dan perintah dari luar, saya enggak mau," sambungnya.

 BACA JUGA:

Jika ditemukan 'arahan' dari luar, Alex menegaskan akan mengambil tindakan tegas. Tidak tanggung-tanggung, Alex mengancam dengan pemecatan.

"Kalau sampai itu ketahuan kalian mendapat perintah dari luar, saya pecat kalian," tegas Alex.

Sekadar informasi, KPK kembali menggencarkan pencarian buronan Harun Masiku melalui pemeriksaan sejumlah saksi.

Baru-baru ini, Lembaga Antirasuah telah memeriksa lima orang saksi, termasuk diantaranya Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan stafnya, Kusnadi.

 BACA JUGA:

Saat memeriksa keduanya pada 10 Juni lalu, penyidik melakukan penyitaan terhadap beberap barang mereka. Diantaranya, ponsel, kartu ATM, dan buku catatan. Atas penyitaan tersebut, Kusnadi melapor ke Dewas KPK, Komnas HAM, dan Mabes Polri.

Sekadar informasi, Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif (caleg) asal PDI Perjuangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/337/3062592/kpk-PGxq_large.jpg
Mobil Harun Masiku Ditemukan di Thamrin Residence, Eks Penyidik KPK Beri Sindiran Menohok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/337/3041037/kpk-rRex_large.jpg
Wahyu Setiawan Saksi Kunci Buron Harun Masiku Kembali Datangi KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038455/kpk-cegah-staf-hasto-ke-luar-negeri-terkait-kasus-harun-masiku-zfq2VagMuV.jpg
KPK Cegah Staf Hasto ke Luar Negeri Terkait Kasus Harun Masiku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038428/kpk-cegah-5-orang-ke-luar-negeri-soal-kasus-harun-masiku-nih-identitasnya-XKTHRcRx4L.jpg
KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri soal Kasus Harun Masiku, Nih Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/337/3032160/wakil-ketua-kpk-soal-harun-masiku-di-jakarta-saya-enggak-tahu-ngumpetnya-di-mana-6gNss2ylGe.jpg
Wakil Ketua KPK soal Harun Masiku di Jakarta : Saya Enggak Tahu Ngumpetnya di Mana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/337/3023052/hari-ini-kpk-jadwalkan-pemeriksaan-kusnadi-staf-sekjen-pdip-terkait-kasus-harun-masiku-uMZQuNXb5b.jpg
Hari Ini KPK Jadwalkan Pemeriksaan Kusnadi Staf Sekjen PDIP Terkait Kasus Harun Masiku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement