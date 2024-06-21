Tingkat Kepuasan Pemerintahan Jokowi Meningkat, Istana: Jadi Motivasi Tuntaskan Agenda Prioritas

JAKARTA - Istana mengapresiasi atas hasil survei Litbang Kompas terbaru yang menunjukkan peningkatan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres KH Ma'ruf Amin.

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, dari angka 73,59 persen di bulan Desember 2023 meningkat menjadi 75,6 persen di Juni 2024.

"Terima kasih atas kepercayaan, apresiasi dan dukungan yang diberikan berbagai elemen masyarakat kepada Presiden dan seluruh jajaran pemerintah. Hasil survei merupakan bukti apresiasi masyarakat atas kerja keras Pemerintah," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Jumat (21/6/2024).

Di tengah ketidakpastian situasi ekonomi dan politik global, kata Ari, tingkat kepuasan masyarakat yang meningkat tidak membuat pemerintah cepat berpuas diri.

"Justru apresiasi yang makin positif itu dijadikan tambahan energi dan motivasi untuk terus menuntaskan agenda-agenda prioritas pembangunan dan memastikan kinerja pemerintah di semua sektor harus semakin baik," katanya.