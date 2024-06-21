Jokowi Ulang Tahun Ke-63, Relawan: Semoga Tetap Jadi Bapak bagi Seluruh Rakyat Indonesia

JAKARTA - Tepat tanggal 21 Juni 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang tahun ke-63. Relawan Pejuang untuk Indonesia Maju (PENEMU) mendoakan Jokowi tetap dapat mengabdi untuk negara dan menjadi bapak bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Selamat ulang tahun Presiden RI, bapak Joko Widodo atau Jokowi. Sehat selalu dan semoga tetap bisa mengabdi kepada bangsa dan negara, terkhususnya rakyat Indonesia,” kata Ketua Umum PENEMU, Sinda Sutadisastra dalam keterangannya, Jumat (21/6/2024).

Menurut Sinda, Jokowi telah berhasil memimpin bangsa Indonesia selama 10 tahun. Bahkan, telah menempatkan Indonesia di tempat terhormat di antara negara-negara dunia.

“Beliau (Jokowi) telah menempatkan negara ini sebagaimana mestinya di antara negara-negara besar di dunia. Indonesia disejajarkan dengan negara-negara itu, karena Indonesia adalah negara besar yang harus ditempatkan di posisi terhormat,” ujar Sinda.

Di dalam negeri sendiri, lanjut Sinda Sutadisastra, Jokowi telah berhasil mengikis kesenjangan ekonomi sosial antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya dengan melakukan pembangunan di berbagai wilayah.

“Berbagai infrastruktur dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Sekarang akses menuju suatu daerah tidak sesulit dulu,” imbuhnya.

“Aktivitas masyarakat antar satu daerah ke daerah lain sudah mudah. Ini artinya apa? Ekonomi Indonesia tidak berputar atau berpusat di satu daerah saja, tapi sekarang berputar,” sambung Sinda.