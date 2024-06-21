Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Ulang Tahun Ke-63, Relawan: Semoga Tetap Jadi Bapak bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |21:00 WIB
Jokowi Ulang Tahun Ke-63, Relawan: Semoga Tetap Jadi Bapak bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Relawan Jokowi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Tepat tanggal 21 Juni 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang tahun ke-63. Relawan Pejuang untuk Indonesia Maju (PENEMU) mendoakan Jokowi tetap dapat mengabdi untuk negara dan menjadi bapak bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Selamat ulang tahun Presiden RI, bapak Joko Widodo atau Jokowi. Sehat selalu dan semoga tetap bisa mengabdi kepada bangsa dan negara, terkhususnya rakyat Indonesia,” kata Ketua Umum PENEMU, Sinda Sutadisastra dalam keterangannya, Jumat (21/6/2024).

Menurut Sinda, Jokowi telah berhasil memimpin bangsa Indonesia selama 10 tahun. Bahkan, telah menempatkan Indonesia di tempat terhormat di antara negara-negara dunia.

“Beliau (Jokowi) telah menempatkan negara ini sebagaimana mestinya di antara negara-negara besar di dunia. Indonesia disejajarkan dengan negara-negara itu, karena Indonesia adalah negara besar yang harus ditempatkan di posisi terhormat,” ujar Sinda.

Di dalam negeri sendiri, lanjut Sinda Sutadisastra, Jokowi telah berhasil mengikis kesenjangan ekonomi sosial antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya dengan melakukan pembangunan di berbagai wilayah.

“Berbagai infrastruktur dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Sekarang akses menuju suatu daerah tidak sesulit dulu,” imbuhnya.

“Aktivitas masyarakat antar satu daerah ke daerah lain sudah mudah. Ini artinya apa? Ekonomi Indonesia tidak berputar atau berpusat di satu daerah saja, tapi sekarang berputar,” sambung Sinda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444//letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192232//tni-tCxy_large.jpg
Rekam Jejak Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191675//presiden_jokowi-X2Pr_large.jpg
Respons Jokowi soal Ijazah Miliknya Ditunjukkan ke Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190421//pemerintah-CBHe_large.jpg
Sidang Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua Minta Sekda Dihadirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190331//joman-9ckL_large.jpg
Panas! Ketum Joman Disemprot Roy Suryo, Bukan Alumni UGM Coba Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190320//roy_suryo-9q4x_large.jpg
Roy Suryo Ungkap Gelar Perkara Khusus Bongkar 2 Kebohongan soal Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement